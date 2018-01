Deel dit artikel:











Medailles voor Nuis en Das in B-groep Kjeld Nuis wint de 500 meter in de B-groep in Erfurt (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft vandaag in Erfurt de 500 meter in de B-groep gewonnen. De wereldbekerwedstrijd in Duitsland is de laatste internationale testcase voor de Olympische Spelen van Pyeonchang.

Geschreven door Karin Mulder

Nuis reed een tijd van 35.36. Daarmee was hij 0.26 seconde sneller dan Daniël Greig uit Australië. Het brons was voor Björn Magnussen uit Zweden in 35.84. Later in het toernooi rijdt de Emmenaar nog een keer de 500 meter en ook nog twee keer de 1.000 meter.



Das pakt zilver in B-groep

Anice Das uit Assen won zilver op de 1.000 meter in de B-groep. Met een tijd van 1.18.17 moest ze de Russin Daria Kachanova met 1.17.52 voor zich dulden. De Chinese Xin Zhao reed in 1.19.17 naar het brons. Das rijdt later ook nog de 500 meter.



Linda de Vries uit Smilde komt ook in Erfurt in actie. Zij zal van start gaan op de 1.500 meter en de 3.000 meter.