Transportverzekeraar TVM uit Hoogeveen krijgt 15 schademeldingen na westerstorm

HOOGEVEEN - Bij transportverzekeraar TVM in Hoogeveen zijn tot nu toe 15 schademeldingen binnengekomen. Bij zeven meldingen gaat het om omgewaaide vrachtwagens of opleggers. In heel Nederland zijn 66 vrachtwagencombinaties omgewaaid.

"Die zeven meldingen blijven binnen de perken. Het valt mee", zegt Frank Woestenburg van TVM. "Ik heb de indruk dat de ondernemingen en chauffeurs die bij ons zijn verzekerd goed voorbereid de weg zijn opgegaan."Bij veel van de ongevallen gisteren waren buitenlandse chauffeurs betrokken. "Die zijn wat minder bekend met de omstandigheden in Nederland", vertelt Woestenburg. "Het zou goed zijn als de waarschuwingen op matrixborden niet alleen in het Nederlands, maar ook in de Engelse taal gedaan zouden worden."Chauffeurs en ondernemers zijn bij TVM in principe verzekerd tegen stormschade. "Code rood is een dringend advies en in de polis staat een aantal voorwaarden en een van die voorwaarden is roekeloos gedrag, aldus Woestenburg. "We kunnen vaststellen dat het niet verstandig is om bij code rood met een lege oplegger de weg op te gaan. We zullen naar de specifieke gevallen moeten kijken, maar normaal gesproken wordt er bij stormschade gewoon uitgekeerd.""Er is natuurlijk een spanning tussen de ondernemer die wil dat zijn lading tijdig op de plaats van bestemming komt en de chauffeur die te maken heeft met praktische problemen op de weg bij gladheid of storm", aldus Woestenburg. "Daarom hebben we vorig jaar met een aantal grote vervoerders een gedragscode afgesproken: zodra een chauffeur aangeeft dat het gevaarlijk is de weg op te gaan, accepteert de ondernemer dat en legt zich daarbij neer.