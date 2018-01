Deel dit artikel:











Inbrekers roven bedrijfspand Assen leeg, compleet bedrijf ligt op z'n gat Dieven hebben alles meegenomen uit de het bedrijspand van Willem de Wit. Op deze foto was z'n zaakje nog beginnende (foto: Google Streetview)

ASSEN - Inbrekers roofden afgelopen woensdagavond bijna al het materiaal uit een bedrijfspand op het industrieterrein Messchenveld in Assen.

Zelfs de koelkast in de bedrijfskantine bleef niet achter. Willem de Wit van zijn vloerverwarmingsbedrijf is er goed ziek van. Een van zijn medewerkers belde hem gisteren om half 5 uit zijn bed. "De ruit lag eruit, dus ik ben meteen die kant op gegaan. Eenmaal daar was wel duidelijk dat we onverwacht bezoek hadden gehad."



'Alles meegenomen'

"Het is iemand geweest die echt alles kon gebruiken", vertelt De Wit. "Ze hebben alles meegenomen wat je maar nodig hebt voor het monteren van vloerverwarming, behalve de vloerverwarming zelf. Ze moeten wel een paar keer heen en weer gereden zijn, want zoveel materiaal kun je niet in een keer meenemen."



Waarde

De waarde van de goederen ligt tussen de 50.000 en 75.000 euro. "Maar ik kom nog steeds dingen tegen die ook weg blijken te zijn. Ik ben nu vooral aan het nabestellen. Het hele bedrijf ligt op z'n gat, maar het ergste vind ik dat iemand ongevraagd je pand binnendringt en alles meeneemt waar je zo lang voor hebt gewerkt."



Het politieonderzoek is nog in volle gang. Mensen die iets verdachts gezien hebben worden verzocht zich te melden bij de politie.