Ondernemen in Drenthe: 'Vrouwen, laat je nou eens vaker zien in de media'

SCHIPHORST - Vrouwelijke ondernemers zouden zich meer moeten profileren. Ook in de media. Dat zegt Nicky Corts uit Havelte. Ze is zelf ondernemer en genomineerd voor een award van de organisatie Vrouwen in de Media.

Corts is eigenaar van een publiciteitsbureau en pluimveehouder. Ze zoekt samen met klanten manieren om je te profileren. Vrouwen zouden zich volgens haar veel meer moeten profileren.Volgens Corts is de Drentse vrouw veel te bescheiden. En dat terwijl ze genoeg te vertellen hebben over hun eigen onderneming. Er kan online gestemd worden op haar.Voor directeur Wybrich Kaastra van schouwburg Ogterop in Meppel is het een drukke periode. De schouwburg bestaat 150 jaar. Ooit geleid door een dame, Lammigje Ogterop. Ze begon een schouwburg om toch iets anders te hebben dan de andere lokale horecabedrijven. Over deze vrouw is binnenkort een theatervoorstelling te zien in Meppel.De laatste gast in Ondernemen in Drenthe is Ruud Linders uit Emmen. Linders werkte jarenlang bij verzekeraar Univé en besloot voor zichzelf te beginnen. Met hulp van de Ondernemersfabriek in Emmen probeert hij zijn bedrijf verder uit te bouwen. "Ik bezoek bedrijven die vastlopen. Ze werken al jaren op dezelfde manier, willen wel een stap zetten, maar dat komt er niet van. Daarin kan ik ze een beetje sturen."Linders heeft er nooit spijt van gehad dat hij zijn vaste baan heeft opgezegd. Ondanks 'gouden' regelingen is het voor jezelf werken iets geworden dat energie geeft.De gasten vertellen er over op TV Drenthe in Ondernemend in Drenthe. Vanavond te zien op TV Drenthe, na het nieuws.