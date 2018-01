Wat is er dit weekend in Drenthe te doen?

ASSEN - Muziek, eten of ga voor een sportieve activiteit. Er is weer genoeg te doen dit weekend in onze provincie. Hieronder zetten we een aantal tips op een rij.

Qua weer hoef je je overigens geen zorgen te maken: zaterdag kan er een klein buitje vallen en zondag is droog, maar wel fris.Motorliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in de TT-Hall in Assen, daar vindt Dé Noordelijke Motorbeurs plaats. De beurs is inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere motorbeurzen van Nederland. Honderd bedrijven en organisaties zijn aanwezig. Naast de vele nieuwe en gebruikte motoren zijn er ook stands met kleding, accessoires, verzekeringen, rijopleidingen, gehoorbescherming en gereedschappen te vinden. De Noordelijke Motorbeurs is van vrijdag tot en met zondag.Snuffelen tussen oude spulletjes kan in Eelde. Hier vindt op zaterdag en zondag een vlooienmarkt plaats. Entree is 3,50 euro.In Hoogeveen vindt zaterdag voor de tweede keer American Country Legends plaats. Een muziekfestival met verschillende country artiesten. De toegang is 21.00 euro en begint om 20.15 uur.Kaasliefhebbers kunnen zich zaterdag om 14:00 uur melden in Veenhuizen. Bezoekers krijgen hier een rondleiding bij Kaasmakerij Kaaslust. Tijdens de rondleiding wordt er meer informatie gegeven over de geschiedenis van Veenhuizen en wordt het kaasmaakproces uitgelegd. En ongetwijfeld valt er ook wel wat te snoepen!Al zakt de temperatuur dit weekend, dat weerhoudt sommigen er niet van om deel te nemen aan 't Stokertje Survivalrun in Westerbork. Een Survivalrun is een hardloopwedstrijd met daarbij een groot aantal (natuurlijke) hindernissen. ’t Stokertje Survivalrun wordt voor de elfde keer gehouden en er worden meer dan 1200 renners verwacht. Bekijk hieronder de beelden van de survivalrun van vorig jaar.Tot slot: je hoeft de deur uiteraard niet uit! Een optie is om aan de radio gekluisterd te blijven, want het RTV Drenthe radioprogramma Cassata heeft zaterdag z'n 1000e uitzending . Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt het discussie- en achtergrondprogramma uitgezonden.Ook is er een speciaal liveoptreden van Rosa da Silva. De uitzending kunt u ook op televisie en online volgen.