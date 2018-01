Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Henk Nienhuis is mijn held Groeten uit Grolloo over Henk Nienhuis (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over Henk Nienhuis.

Derksen kent Nienhuis al heel lang. Samen gingen ze naar de trainerscursus in Groningen. Wel wilde Nienhuis altijd weten hoeveel Derksen verdiende. Maar 'de snor' vindt de in Nieuw-Buinen geboren Nienhuis een held en uniek persoon, door twee keer met Veendam de eredivisie te halen.



