Tom van de Looij maakt Eredivisie-debuut tegen vader Erwin

VOETBAL - De wedstrijd FC Groningen-Willem II wordt zondagmiddag een bijzondere belevenis voor de familie Van de Looi uit Roden. Zoon Tom maakt op het middenveld van de FC zijn debuut in de Eredivisie. Vader Erwin zit bij de Brabanders als trainer op de bank.

"Woensdag riep de trainer mij bij hem. We gingen beelden kijken en toen liet hij al merken dat hij mij wilde laten starten. Dat vond ik hartstikke leuk. Ik heb meteen m'n pa gebeld. Hij was natuurlijk hartstikke trots en vindt het leuk om tegen mij te spelen", zegt Tom tegen RTV Noord De reactie van vader Erwin was te voorzien. 'We gunnen elkaar altijd het beste, maar zondag even niet. Wij gaan namelijk voor de winst en dan is het vervelend voor hem dat hij bij de andere partij zit.'De 18-jarigeTom kan niet wachten op z'n basisdebuut in de eredivisie. "Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik ben nu nog niet zenuwachtig. Ik heb gewoon heel veel zin om lekker te gaan spelen en drie punten mee te nemen."Als spelers zijn vader en zoon niet met elkaar te vergelijken. "Hij was een lange centrale verdediger, een echte mandekker. Ik ben een verdedigende middenvelder, dus ik ben niet hetzelfde als hij. Ik wil graag de bal hebben en ik wil graag de ploeg aansturen en een beetje coachen. Maar hij is wel m'n voorbeeld in hoe zijn voetbalcarrière is verlopen en daarna ook z'n trainerscarrière", aldus Tom van de Looij. Mentaal hebben ze wel overeenkomsten. "We willen allebei het maximale eruit halen en we zijn kritisch naar onszelf. Dat heb ik wel meegekregen van hem."In huize Van de Looij in Roden is de wedstrijd van zondag een leuk discussiepuntje. "M'n moeder hoopt dat ik scoor en dat het een gelijkspel wordt. Ik hoop dat is scoor en dat we winnen. M'n vader denkt daar anders over", besluit Tom.