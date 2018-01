Deel dit artikel:











Cassata zaterdag voor de duizendste keer op Radio Drenthe Cassata-presentator Margriet Benak (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Morgen vindt er een feestje plaats in de radiostudio van RTV Drenthe. Cassata, het wekelijkse radioprogramma op de zaterdagmiddag, kent z'n duizendste aflevering. Het programma bestaat al ruim 25 jaar.

De eerste uitzending vond plaats op 5 september 1992. De naam van het programma is gebaseerd op een cassata-ijsje, dat net als het programma ook veel smaken en kleuren kent.



'Trots'

Presentator Margriet Benak is trots op de mijlpaal. "Ik begon als presentator in de zomer van 1995. Nu, 23 jaar later, presenteer ik nog steeds iedere zaterdag het programma. En met evenveel plezier als in '95", vertelt de journalist.



Cassata wordt zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur uitgezonden. Het discussie- en achtergrondprogramma zal tijdens de jubileumuitzending een podium bieden aan 'oude bekenden', met als toetje een speciaal liveoptreden van Rosa da Silva.



Cassata, de 1000-ste aflevering, kunt u ook op televisie en online volgen.