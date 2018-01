VVD Drenthe verbaasd over onbetaalbaar glasvezel

ASSEN - ''We willen graag weten hoe dit zo gelopen is'', zegt fractievoorzitter van de VVD in Drenthe, Willemien Meeuwissen.

Ze reageert op een onderzoek van RTV Drenthe waaruit bleek dat niet één basisschool nog gebruik maakt van het glasvezelnetwerk dat de overheid had aangelegd, omdat de abonnementen te duur zijn.Meeuwissen is op z'n zachtst gezegd verbaasd over dit nieuws. "Hartstikke jammer ,ik wist het niet. Hoe waren die afspraken destijds en was dit te voorzien?" De fractievoorzitter geeft aan dat ze niet weet hoe de constructie destijds was. "Dit wil ik dus graag weten", klinkt ze gedecideerd.Op de vraag of deze toestand verbazingwekkend is, reageert ze terughoudender. "Een provider biedt een abonnement aan en die kiest daar zelf een prijs voor, dat is het recht van die aanbieder. Maar het is natuurlijk hartstikke jammer als je een subsidietraject hebt waarbij je glasvezel aanlegt en je het later niet meer gebruikt, omdat het abonnement te duur is."Of het tij nog te keren is, weet Meeuwissen niet. "Maar misschien kunnen we er wel van leren voor de toekomst. Het roept in ieder geval wel vele vragen op. We willen onderzoeken of het netwerk alsnog gebruikt kan worden, want dat het ongebruikt in de grond ligt, is zonde."Meeuwissen heeft vragen gesteld aan commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Zo wil ze weten of er voorwaarden waren gesteld aan de netwerkbeheerders om de tarieven betaalbaar te houden.Binnen zes weken hoopt ze antwoord te krijgen.