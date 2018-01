Deel dit artikel:











'Ze scharrelen nog wat onwennig rond' De kippen kunnen sinds vandaag in de nieuwe stal (foto: Hans Brinke) De nieuwe kippenstal van Hans Brinke (foto: Hans Brinke)

ORVELTE - Ze scharrelen nog wat onwennig rond in hun nieuwe stal. Dat komt wel goed, volgens eigenaar Hans Brinke. Vorige week opende hij zijn nieuwe stal en vandaag arriveerden dan eindelijk de 15.000 bewoners.

''Het is geweldig, ik ben zo trots", vertelt Brinke.



Oplossing

Vijf jaar geleden begon het idee bij Brinke om een nieuwe stal te bouwen, maar dit ging niet zomaar. ''Ik heb ook koeien. Ik wilde wel een nieuwe stal, maar dit moest niet ten koste gaan van de koeien en de kippen moesten nog naar buiten kunnen.''



De oplossing werd gevonden aan de overkant van de weg. Brinke liet een bijzonder onderkomen voor z'n kippen bouwen, namelijk een boogstal. ''Het is een smalle en lage stal. Er zit meer inhoud in. De buren waren niet heel blij dat ik een stal ging bouwen, dus het moest wel een lage stal zijn.''



Eigen perceeltje

In de stal zitten vijf kleine stalletjes met drieduizend kippen. ''Ze hebben ook allemaal een eigen perceeltje van 1,2 hectare om naar buiten te gaan.''



Maar nu blijven de kippen eerst binnen in verband met de ophokplicht. ''Ze zijn nog een beetje onrustig. Ze hebben zeventien weken in een beschermde omgeving gezeten. En dan ineens moesten ze een uur met de vrachtwagen en zitten ze nu hier.''