Jarige schouwburg Ogterop viert feest met oprichtster Lammigje Ogterop

MEPPEL - Het wordt een feestjaar voor schouwburg Ogterop in Meppel. De grand dame bestaat 150 jaar. En dat Meppel zo'n mooie theaterzaal heeft, is te danken aan Lammigje Ogterop.

De nog volslagen onbekende Yoep van 't Hek kreeg van scholieren propjes op het toneel gegooid Henk Beuker