WESTERBORK - De krachtigste computer van Nederland staat in Drenthe. Met deze computer kunnen radioflitsen worden verwerkt. Doel: het mysterie rondom de snelle ruimteflitsen ontrafelen.

ASTRON plaatste camera's in de radiotelescopen in Westerbork. Deze camera's maken 20.000 beelden per seconde. Om deze beelden te verwerken is een krachtige computer nodig. Die heeft ASTRON nu.''We hebben daarom een van de snelste supercomputers ter wereld ontworpen en gebouwd'', vertelt Joeri van Leeuwen van ASTRON.Een decennium geleden werden de radioflitsen ontdekt. Het zijn heldere flitsen van radiolicht die miljarden lichtjaren reizen om de aarde te bereiken. Waar ze vandaan komen is onbekend.Ook zijn de flitsen lastig waar te nemen, omdat ze maar een fractie van een seconde duren. Tot nu toe zijn er nog maar 25 snelle radioflitsen gezien. De camera's in de radiotelescopen moeten daar verandering in brengen. Zo kan een groot deel van de hemel worden doorzocht.De nieuwe supercomputer wordt aangedreven door beeldverwerkingschips uit de gaming-industrie. Eerder werden de ruimteflitsen handmatig ontdekt. ''Dat is enorm veel werk en ook foutgevoelig. De computer zal naarmate hij meer flitsen ontdekt, de flitsen steeds beter te leren onderscheiden. We hopen dan één snelle radioflits per week te ontdekken, waarvan we precies de locatie kunnen bepalen.”