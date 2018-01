Deel dit artikel:











Bioboer Sil wil spuitvrije zones Klanten denken dat de bestrijdingsmiddelen van de buurman overwaaien op de spruitjes van Sil (foto: RTV Drenthe)

DWINGELOO - Bioboer Sil Oostendorp verliest klanten, omdat ze niet geloven dat zijn producten 100 procent vrij zijn van bestrijdingsmiddelen. Om de klanten te overtuigen zou hij liefst spuitvrije zones rondom zijn akkerland hebben.

Geschreven door Hielke Meijer

Boer Sil verbouwt onder meer spruitjes, prei, kolen en allerlei kruiden op 10 hectare grond. Met de boer naast hem heeft hij afgesproken akkerranden aan te houden waarop niet gekweekt wordt. Sil: "Toch zit er maar een kleine grens tussen mijn bedrijf en zijn bedrijf. Mensen denken dat de bestrijdingsmiddelen van hem verwaaien en bij mij terecht komen."



Grondtesten

Toch zitten die verwaaide of verspoelde bestrijdingsmiddelen niet bij hem in de producten, zegt de bioboer. Dat blijkt uit de grondtesten die hij doet. Testen die 2.000 euro per jaar kosten. Een dure plicht om het certificaat voor biologisch boer te krijgen en te behouden, vindt Sil Oostendorp. Dat hij die verplichting heeft en reguliere boeren niet, dat vindt hij krom. De minister van Landbouw zou volgens hem druk moeten uitoefenen om de Europese regelgeving aan te passen.



LTO-regiobestuurder Jan Bloemerts zegt dat de boeren in de omgeving, hij boert zelf ook vlakbij, zich goed aan de wettelijke regels moeten houden. Een spuitvrije zone dat moet boer Sil maar op zijn eigen land doen. Bloemerts wil wel in discussie, maar vindt dat daarnaast onderzoek moet aantonen dat niet eerder een discussie over spuitvrije zones als onderzoek de noodzaak aantoont.



Wetgeving

Jan Bloemerts: "In Nederland hebben we wetgeving die enorm controleert op emissie van bestrijdingsmiddelen op de omgeving. Als er aanleiding toe is, zal de overheid de wetgeving moeten aanpassen. Maar anders adviseer ik vooral goede afspraken met de buurboeren te maken. Er zou eerst onderzoek moeten komen of er wel bestrijdingsmiddelen terecht komen bij bioboeren die naast reguliere boeren zitten."



Boer Sil wil graag meer, maar spuitvrije zones zijn voorlopig ver weg. De relatie met de buurboeren is in elk geval goed. Boer Sil hoopt dat zijn klanten hem dan maar geloven dat hij in elk geval goede en zuiver biologische produkten heeft.