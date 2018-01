Bas Dost zorgt voor groeiend eigen vermogen FC Emmen: €172.500

Deel dit artikel:











VOETBAL - FC Emmen schrijft voor het zesde jaar op rij zwarte cijfers. Het eigen vermogen van de club steeg in het afgelopen jaar van € 99.400 naar € 172.500. Dit maakte directeur Wim Beekman bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Drentse club.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De stijging van het positief eigen vermogen dankt FC Emmen volledig aan de transfer van Bas Dost anderhalf jaar geleden, van VfL Wolfsburg naar Sporting Portugal. Overigens heeft Emmen nog niet de volledige vergoeding op haar rekening gekregen. De club wacht nog op €150.000.



'Reserves moeten groeien'

Beekman is tevreden met die cijfers, maar laat weten dat de reserves nog meer moeten groeien. "We willen naar een bedrag van 4 ton toe. Dan kunnen we eventuele tegenvallers opvangen, maar ook in de winterse transferperiode nog een speler halen om onze selectie te versterken."



Bevestiging belang jeugdopleiding

De directeur van FC Emmen benadrukt dan ook dat de keuze voor een eigen jeugdopleiding een goede en belangrijke keuze was van de club. "Dit is een bevestiging dat onze jeugdopleiding loont." Het is niet ondenkbaar dat de Drentse club dit jaar nog een paar financiële klappers gaat maken met oud-spelers.



Op dit moment is Jürgen Locadia in onderhandeling met Brighton & Hove, scoort Bas Dost aan de lopende band in Portugal en is AZ-aanvoerder Wout Weghorst ook wellicht toe aan een nieuwe stap in zijn loopbaan. Bovendien heeft Emmen in de eigen selectie ook spelers met potentie en doorlopende contracten.



Onthulling Oude Meerdijk

De nieuwjaarsreceptie werd afgesloten met de onthulling van de nieuwe stadionnaam 'De Oude Meerdijk'. "Daar zijn we zeer trots op. De Rabobank Emmen-Coevorden voelde precies aan dat bij een voetbalclub een naam als deze meer past dan een sponsornaam."