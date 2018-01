Liveblog: Jansen schiet Emmen naar 1-1 tegen tien RKC'ers

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de eerste wedstrijd in 'De Oude Meerdijk', zoals het stadion vanaf vanavond heet. Tegenstander is RKC Waalwijk, de nummer 14 van de Jupiler League.

FC Emmen staat negende en het verschil tussen beide ploegen is zeven punten.FC Emmen - RKC is de eerste wedstrijd in de 3e periode en is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog hieronder.