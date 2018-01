Deel dit artikel:











Jansen staat op: FC Emmen verslaat RKC FC Emmen boekte de 1e zege in 'De Oude Meerdijk'

VOETBAL - FC Emmen beleefde op alle vlakken een prima avondje. Directeur Wim Beekman presenteerde tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het zesde jaar op rij zwarte cijfers, daarna werd de nieuwe naam van het stadion 'De Oude Meerdijk' met vuurwerk onthuld en als klap op de vuurpijl won de Drentse club van RKC met 2-1.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Grote man aan de kant van de Drentse club was zonder twijfel Anco Jansen, die beide treffers maakte.



FC Emmen kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand. Johan Voskamp kopte in de 13e minuut de 0-1 binnen omdat niemand bij FC Emmen ingreep. Daarna stond Anco Jansen op. In de 24e minuut schoot hij de 1-1 binnen en vlak voor rust maakte de aanvaller zijn tweede treffer. Kort voor die 1-2 mocht Jansen al alleen af op RKC-doelman Vaessen, maar werd hij onderuit gehaald door Gigli Ndefe die met direct rood naar de kant moest.



De thuisploeg kreeg na rust veel kansen op een derde treffer, maar gescoord werd er niet meer.



