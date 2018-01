Het is definitief: Jürgen Locadia tekent bij Brighton

BRIGHTON - Jürgen Locadia zet zijn loopbaan voort bij Brighton & Hove Albion, de huidige nummer zestien van de Premier League.

De 24-jarige aanvaller van PSV ondertekende bij zijn nieuwe club na medische goedkeuring een contract tot medio 2022.Volgens Brighton is Locadia de duurste speler die de club ooit aantrok. De club van coach Chris Hughton maakte echter geen financiële details bekend.Locadia speelde tussen 2004 en 2008 bij FC Emmen. FC Emmen houdt een solidariteitsbijdrage aan de transfer over. Dit zal 0.25 procent per seizoen zijn, wat neerkomt op zo'n 120.000 euro.