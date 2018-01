Gemeente pakt overlast in Rolderstraat aan

ASSEN - Verlichting, het plaatsen van hekken en een pop-up politiebureau moeten zorgen voor minder overlast in de Rolderstraat in Assen.

De gemeente gaat deze maatregelen inzetten om ongewenst gedrag te ontmoedigen. Dit staat in een notitie cameratoezicht van het college van B&W.Voorlopig lijkt cameratoezicht niet nodig in de Rolderstraat. Wel zegt burgemeester Marco Out dat cameratoezicht in Assen een goed middel kan zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te vergroten. En dat als cameratoezicht nodig is dit ook ingezet gaat worden. Maar dat gebeurt pas na overleg met politie en justitie.Daarnaast maakt de gemeente gebruik van camera's die ondernemers gebruiken om hun panden te beveiligen. De politie kan gebruik maken van deze beelden bij de opsporing van strafbare feiten. Om te weten waar deze particuliere camera’s hangen is de politie een database aan het aanleggen.In september beloofde Out de raad onderzoek te doen naar cameratoezicht in Assen en de toepassingen ervan. Hij deed dit na herhaaldelijke verzoeken vanuit de gemeenteraad, om in verband met allerlei overlast in de binnenstad cameratoezicht in te zetten.In de notitie cameratoezicht zijn alle mogelijkheden van cameratoezicht op een rij gezet. Bijvoorbeeld cameratoezicht in binnensteden en uitgaansgebieden, camera’s bij bedrijventerreinen of het gebruik van camera’s door de politie.Vooral in de Rolderstraat heerst er onveiligheid en nam het aantal incidenten toe. In september gaf Marco Out aan dat hij de mogelijkheid om met cameratoezicht te testen in de Rolderstraat niet uitsluit. ''Maar dat moet de raad straks beslissen op basis van de notitie die er komt'', zei de burgemeester toen. Nu de notitie er ligt moet politiek Assen beslissen of er camera’s moeten komen en of ze er geld voor uit wil trekken. Want dat is er nog niet.Verdere maatregelen die worden genomen zijn het inzetten van bodycams en de gemeente gaat een methode ontwikkelen om op voorhand bepaalde criminele activiteiten te voorzien. Dit door het koppelen van systemen van de gemeente aan die van de politie.