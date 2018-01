Deel dit artikel:











Uitslagen en stand Jupiler League Alle uitslagen in speelronde 21

VOETBAL - De nummers 1 en 2 in de Jupiler League, Fortuna Sittard en NEC, leden vanavond een nederlaag. Koploper Fortuna ging met 3-0 onderuit bij FC Dordrecht en achtervolger NEC verloor in Almere met 3-2 van Almere City FC. FC Emmen won voor het eerst in 2018 met 2-1 van RKC.



FC Dordrecht - Fortuna Sittard 3-0

Go Ahead Eagles - MVV 3-1

FC Emmen - RKC Waalwijk 2-1

Helmond Sport - FC Volendam 1-4

De Graafschap - Jong PSV 2-3

Telstar - FC Eindhoven 4-1

FC Oss - Jong FC Utrecht 2-0

Almere City FC - NEC 3-2



Maandag, 20.00 uur:

Jong Ajax - SC Cambuur

Jong AZ - FC Den Bosch



Lees ook: ​ Jansen staat op: FC Emmen verslaat RKC



Stand Jupiler League

1. Fortuna Sittard 21-44

2. NEC 21-43

3. Jong Ajax 20-39

4. Telstar 21-37

5. Jong PSV 21-34

6. Almere City FC 21-33

7. FC Oss 21-33

8. FC Emmen 21-32

9. De Graafschap 21-29

10. FC Den Bosch 20-28

11. FC Eindhoven 21-28

12. Cambuur 20-26

13. MVV 21-26

14. FC Dordrecht 21-25

15. Go Ahead Eagles 21-23

16. FC Volendam 21-23

17. RKC 21-22

18. Helmond Sport 21-19

19. Jong AZ 20-16

20. Jong Utrecht 21-10 Hieronder alle uitslagen in speelronde 21 van de Jupiler League:FC Dordrecht - Fortuna Sittard 3-0Go Ahead Eagles - MVV 3-1FC Emmen - RKC Waalwijk 2-1Helmond Sport - FC Volendam 1-4De Graafschap - Jong PSV 2-3Telstar - FC Eindhoven 4-1FC Oss - Jong FC Utrecht 2-0Almere City FC - NEC 3-2Jong Ajax - SC CambuurJong AZ - FC Den Bosch1. Fortuna Sittard 21-442. NEC 21-433. Jong Ajax 20-394. Telstar 21-375. Jong PSV 21-346. Almere City FC 21-337. FC Oss 21-338. FC Emmen 21-329. De Graafschap 21-2910. FC Den Bosch 20-2811. FC Eindhoven 21-2812. Cambuur 20-2613. MVV 21-2614. FC Dordrecht 21-2515. Go Ahead Eagles 21-2316. FC Volendam 21-2317. RKC 21-2218. Helmond Sport 21-1919. Jong AZ 20-1620. Jong Utrecht 21-10