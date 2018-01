Aanstaande vader Anco Jansen: Ik ben heel blij

VOETBAL - Hij wilde het feestje na zijn twee treffers wel vieren met zijn medespelers, de verontschuldigingen waren ook zichtbaar, maar Anco Jansen wilde zijn 'doorbraak' in het shirt van FC Emmen toch vooral even vieren met zijn zwangere vrouw.

Anco Jansen staat op: FC Emmen verslaat RKC

Logisch, want afgelopen zomer kreeg het stel een miskraam te verwerken in een toch al moeilijke tijd vanwege een zware knieblessure, die een prachtige transfer binnen Turkije dwarsboomde. Nu gaat alles goed met de zwangerschap en lacht het leven het gezin Jansen toe."Ik ben heel trots en bij. Met mijn spel van vandaag, de treffers en natuurlijk dat we in verwachting zijn", aldus Jansen met een brede lach. "In mei verwachten we ons dochtertje. Dat kan nog wel lastig worden als we de play-offs halen. Maar aan de andere kant ook dubbel feest..."Het waren voor Jansen zijn eerste twee treffers in het shirt van FC Emmen. "Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ben een speler die zichzelf graag wil laten zien en als dat niet lukt gaat dat toch vreten. Daarom is het wel heel erg fijn dat het vanavond wel lukte."