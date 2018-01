Deel dit artikel:











Alcides bekert simpel verder: naar laatste 32 Alcides simpel verder in beker (foto: website Alcides)

VOETBAL - Het Meppeler Alcides is de zevende en laatste Drentse club die zich heeft geplaatst voor de 1/16e finales van de noordelijke districtsbeker. De zondageersteklasser speelde gisteravond het inhaalbekerduel tegen vijfdeklasser VWC uit het Friese Munnekeburen. Het werd 9-1.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het duel had eigenlijk in Friesland gespeeld moeten worden, maar door het slechte veld werd het duel omgedraaid en dus op het kunstgras van Alcides gespeeld.



Via Ryan Luyckx kwam Alcides op 1-0, maar VWC streed dapper in de eerste helft en kwam op gelijke hoogte. Martin van ’t Ende en Wahid Shimeri zorgden echter voor een veilige 3-1 voorsprong bij rust.



In de tweede helft walste Alcides over de Friezen heen. Luyckx (2x), Olaf de Grip (2), Jasper Bos en Van ’t Ende zorgden voor de treffers.



Hieronder het complete schema in de 1/16e finales van de noordelijke districtsbeker:



1. DZOH - Staphorst

2. Groningen - Urk

3. Zeerobben - Hoogeveen zondag

4. Flevo Boys - Mamio

5. Heerenveen - Oranje Nassau

6. Drachtster Boys - Blauw Wit'34/Jubbega (24 januari)

7. Pelikaan S - Franeker

8. LAC Frisia 1883 - Zuidhorn

9. Be Quick 1887 - HZVV

10. Balk - BCV

11. The Knickerbockers - VC Trynwalden

12. Achilles 1894 - SVBO

13. Be Quick Dokkum - Drenthina

14. Alcides - Oudehaske

15. VEV'67 - Stadspark

16. FVC - Bedum

(alle duels worden tussen 20 en 25 februari gespeeld)



Loting 1/8e finales (gespeeld tussen 4 en 8 maart)

1. winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 7

2. winnaar wedstrijd 5 - winnaar winnaar wedstrijd 6

3. winnaar wedstrijd 12 - winnaar wedstrijd 2

4. winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 10

5. winnaar wedstrijd 8 - winnaar wedstrijd 14

6. winnaar wedstrijd 11 - winnaar wedstrijd 13

7. winnaar wedstrijd 9 - winnaar wedstrijd 4

8. winnaar wedstrijd 15 - winnaar wedstrijd 16