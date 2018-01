Deel dit artikel:











Dost en Sporting alweer koploper af na gelijkspel tegen laagvlieger Bas Dost baalt na de late gelijkmaker van laagvlieger Setúbal (foto: EPA/MARIO CRUZ)

VOETBAL - Bas Dost leed met zijn club Sporting Portugal duur puntenverlies in het uitduel tegen laagvlieger Vitória Setúbal. De club uit Lissabon speelde met 1-1 gelijk, waardoor FC Porto de koppositie weer overneemt.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Porto won in eigen huis met 1-0 van CD Tondela.



Porto heeft nu 48 punten uit 18 duels en Sporting volgt op één punt, maar heeft ook één duel meer gespeeld. Afgelopen maandag werd de uitwedstrijd van Porto, bij hekkensluiter Estoril, kort na rust gestaakt vanwege een kapotte tribune. De stand op het moment van staken was verrassend, namelijk 1-0 voor Estoril.



Gelijkmaker Setúbal diep in blessuretijd

Sporting leek opnieuw een driepunter te pakken, maar kreeg in de 95e minuut de gelijkmaker om de oren. Uit een strafschop scoorde Setúbal de 1-1. De treffer van Sporting, in de 30e minuut, werd gemaakt door Fernandez.