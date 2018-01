Drents Gasberaad in februari van start: 'Aardbevingen kennen geen grenzen'

ZUIDLAREN - De politieke partij Leefbaar Tynaarlo geeft op 7 februari in het Sprookjeshof in Zuidlaren het startschot van het Drents Gasberaad. Het gasberaad is een vereniging waarin belangenorganisaties en mensen met aardbevingsschade samen optrekken om hun gelijk te krijgen bij de NAM.

"Het is van groot belang dat we ervoor waken dat de gaskraan niet langzaam in Groningen wordt dichtgedraaid om vervolgens de productie in de Drentse gasvelden fors open te draaien. Met alle gevolgen van dien. Gaswinning in Drenthe mag niet uitdraaien op hetzelfde debacle in Groningen", stelt de partij.Het Drents Gasberaad is een initiatief van Leefbaar Tynaarlo en John Franke uit Zuidlaren. Zij hebben inmiddels gesproken met Susan Top van het Groninger Gasberaad om een samenwerking op te richten. "De conclusie was simpel: natuurlijk moeten we samenwerken", aldus beide verenigingen."Zodra het Drents Gasberaad is opgericht zullen we de samenwerking gaan bespreken en gaan we er vanuit dat we net als het Groninger Gasberaad aan gaan schuiven bij het overleg met de Nationaal Coördinator en de minister om ook voor Drenthe de zaken helder te gaan regelen, want aardbevingen kennen geen grenzen!"Leefbaar Tynaarlo vraagt het college van burgemeester en wethouders om bij te dragen aan de oprichting van de vereniging. "Als burgers in je gemeente getroffen worden door een ramp veroorzaakt door derden, dan moet je opstaan, is ons devies. Wij gaan er vanuit dat het college ons verzoek honoreert en het Drents Gasberaad daarmee ondersteunt."Na de oprichting wil Leefbaar Tynaarlo ook de andere Drentse gemeenten benaderen met het verzoek het Drents Gasberaad te ondersteunen. "Alleen samen staan we sterk en alleen samen voorkomen we dat de NAM ook Drenthe opzadelt met de grote gevolgen van de gaswinning."Franke is een van de burgers die zich heeft aangesloten bij het Drents Gasberaad. Franke sleept de NAM voor de rechter, omdat hij naar eigen zeggen is gedupeerd door het bedrijf na de aardbeving van december 2016 in Zuidlaren. "De dagvaarding is inmiddels de deur uit. Mede dankzij ingenieur Willen Meiborg, die keihard aantoont dat de NAM liegt, is er een sterke dagvaarding tot stand gekomen."Wanneer de eerste zittingsdatum is, is nog niet bekend.