Man uit Assen (21) opgepakt na straatroof Een agent doet onderzoek in het Lariksbos aan de Laak in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een 21-jarige man uit Assen die wordt verdacht van bedreiging en beroving is afgelopen nacht aangehouden door de politie.

Hij zou een 20-jarige plaatsgenoot met een vuurwapen hebben bedreigd en beroofd.



Bedreiging met vuurwapen

Het slachtoffer stond met zijn vriendin op straat ter hoogte van de Blauwe Brug aan de Oude Hoofdvaartsweg, toen twee onbekende mannen naar hen toekwamen. "Eén van de mannen reed op een fiets en had een pitbull bij zich, de ander was lopend. Beide mannen stonden vlakbij het stelletje met elkaar te praten, waarna de man op de fiets de Langedijk opreed. De andere man liep op het duo af, bedreigde hen met een vuurwapen en wilde hun spullen hebben", laat de politie weten.



Verdachte aangehouden

De 20-jarige man gaf onder dwang uiteindelijk zijn spullen aan de straatrover. De dader nam ook de jas van het slachtoffer mee. De politie kon de verdachte even later aanhouden op de Laak. "Hij was in het bezit van de spullen van het slachtoffer. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. De verdachte werd ingesloten. De fietser met hond werd niet meer aangetroffen. Deze man droeg een jas met bontkraag", aldus de politie, die de zaak verder onderzoekt. De politie is nog op zoek naar het vuurwapen.