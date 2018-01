Deel dit artikel:











Hoogeveen verbindt 1.500 inwoners en de gemeente tijdens het eerste Verbindingsfestival De opening van het Verbindingsfestival door burgemeester Loohuis (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Het bord ter ere van de Verbinding van Hoogeveen (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Drukte op het Verbindingsfestival (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Inwoners en bestuurders van Hoogeveen moeten dichter bij elkaar komen. Dat is het uitgangspunt van het Verbindingsfestival op het Raadhuisplein.

Geschreven door Tiffany Frasa

Burgemeester Karel Loohuis: "Het gaat om de inwoners. Om de drempel wat te verlagen om bij de gemeente binnen te stappen hebben we gezegd: We gaan zo'n verbindingsfestival houden."



Baklava, arretjescake en natuurlijk ook kniepertjes, er is veel te snoepen op het festival. In verschillende ruimtes worden workshops gegeven, foto's gemaakt en er kan een kijkje worden genomen bij de raad. "Het is al druk, maar het kan natuurlijk altijd beter," vindt Harmieke Paters van Inwonersgroep Bestuurlijke Vernieuwing. "Hoe meer aandacht, hoe meer projecten er op gang kunnen komen."



Verkeersbord

Het Hoogeveense Raadhuisplein is voor het festival omgedoopt tot het Verbindingsplein, inclusief onthulling van een verkeersbord. "Om de tijdelijke naamsverandering te illustreren hebben we een bord gemaakt waar op staat dat dit nu even het verbindingsplein is", legt burgemeester Loohuis uit.



Zwarte Dijkje

Werkgroepen kunnen door samen te werken met de gemeente hun wensen voor elkaar krijgen. Een voorbeeld van zo'n project is het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. "Wij zijn de eerste werkgroep die hier aan meedoet, dus het is zowel voor ons als voor de gemeente een leerproces. Natuurlijk zijn er wel wat dingen waar we tegenaan lopen, maar ik denk wel dat dit een leuk initiatief is." De groep heeft subsidie en medewerking gekregen van de gemeente om de aanpassingen te doen die zij wilden doen.



Grote opkomst

Aan het einde van de dag blijk dat ruim 1.500 mensen het verbindingsfestival hebben bezocht.