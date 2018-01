Deel dit artikel:











Nuis oppermachtig op 1.000 meter Nuis oppermachtig op 1.000 meter (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft tijdens de Worldcup in Erfurt de 1.000 meter gewonnen. Met een tijd van 1.08.57 hield hij landgenoot Hein Otterspeer bijna viertiende van een seconde achter zich.

Geschreven door Karin Mulder

Ottespeer kwam tot een eindtijd van 1.08.96. Het brons was voor de Fin Mika Poutala in 1.08.99.



Gisteren won Nuis ook al de 500 meter, toen in de B-groep. Vandaag won hij in de A-groep.