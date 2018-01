Portugees en Drents: Rosa da Silva wil opnieuw een solovoorstelling maken over haar leven

ASSEN - Rosa da Silva uit Klazienaveen wil haar eigen solovoorstelling een vervolg geven met een totaalprogramma in het theater. Ze is momenteel in gesprek met de provincie Drenthe over de financiën.

Da Silva speelde in oktober voor het eerst solo in de stadsschouwburg van Groningen. Die voorstelling van een half uur maakte deel uit van de Theaternacht van het Noord Nederlands Toneel (NNT).De zangeres werkt voor de voorstelling samen met zanger Daniël Lohues uit Erica. "Ik ben zelf zijn grootste fan, dus dat was voor mij helemaal te gek. Aan de hand van liedjes heb ik zelf teksten geschreven over mijn Nederlandse en Portugese roots. Ik heb geprobeerd om dat op een humoristische manier aan te pakken, dus om personages te spelen uit Klazienaveen en uit Portugal. Die combinatie die in mij zit, wil ik vertalen naar een theatrale vorm. Daar ben ik op dit moment nog steeds mee bezig. Hoe kan ik dat nou het beste theatraal krijgen?"De solovoorstelling in Groningen smaakt naar meer. Da Silva: "Het is zo cool om je eigen nummers te schrijven. Ik heb altijd in andermans producties gestaan en ik wil heel graag die combinatie houden. Maar zelf iets produceren, dat voelt gewoon heel anders. Dan heb je echt zo'n gevoel: wauw, ik heb dit zelf gemaakt. Dit is van mij."Het optreden bij het NNT duurde een half uur. Het is de bedoeling dat haar voorstellingen langer worden. "Op moment dat ik de theaters in zou gaan, moet het ongeveer een uur of een uur en kwartier zijn. Ik heb het nu allemaal in mijn hoofd, maar het moet alleen nog op papier en er moeten nummers bij. Maar ik ben momenteel ook druk aan het repeteren voor een andere voorstelling, Martin Luther King", zegt Da Silva.Haar band met Lohues is speciaal. "Ik heb Daniël ontmoet in de Kleine Komedie in Amsterdam, heel wat jaren terug. Toen heb ik hem gewoon opgewacht aan de bar. Heel lelijk haha. Op dat moment zat ik nog op de toneelschool en ik maakte een liedjesprogramma. Daar zaten ook liedjes in van Daniël. En dat vertelde ik toen en daarom raakten we aan de praat. Ik ga naar al zijn shows en voorstellingen. Ik heb hem benaderd en gezegd dat ik een kans heb bij het NNT om een solo te maken. Hij zei: Te gek, gaan we doen!"De vader van Da Silva komt uit Portugal en haar moeder is een Drentse. Dat speelt een rode draad in de voorstellingen. "Toen ik acht was deed ik mee aan de Mini-playbackshow van Henny Huisman. Daar in dat winkeltje bij Henny zei ik: 'Ik wil zangeres worden'. Je hoort mij ook heel Drents praten. Henny zegt: 'Goh Rosa da Silva... en je komt uit?' Dan zeg ik: 'Klazienaveen!' En daar begin ik mee in mijn voorstelling en dan neem ik het over in het Portugees. Daar speel ik mee, met het verhaal dat het meisje uit Klazienaveen zo graag zangeres wil worden en uiteindelijk ben ik dat ook op toneel", vertelt ze enthousiast.Da Silva is momenteel in gesprek met de provincie over de financiën. "En ik moet mensen om mij heen hebben die mij kunnen helpen met het opzetten van een theatershow. Ik ben in gesprek met mensen, maar ik kan daar niet te veel over zeggen. Ik hoop dat het volgend seizoen al kan, vanaf september. Maar misschien 2019. In ieder geval binnenkort, dat moet gewoon!