Locadia blijft positief na zware nederlaag nieuwe club Brighton Jürgen Locadia heeft nog niet kunnen juichen bij Brighton (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Jürgen Locadia heeft zijn nieuwe club Brighton & Hove Albion kansloos zien verliezen in de Premier League. Regerend landskampioen Chelsea was in het Amex Stadium met 0-4 te sterk.





Warm welkom

"Dit is niet het gewenste resultaat", reageerde Locadia na afloop van de zware nederlaag van Brighton. "Toch heb ik veel positieve dingen gezien op het veld. Ik wil iedereen bij Brighton bedanken voor het warme welkom en ik kan niet wachten om voor jullie te spelen."







Recordaankoop

De 24-jarige Locadia werd voor het duel aan het thuispubliek voorgesteld. Vanaf de kant zag de Emmenaar - momenteel herstellende van blessureleed - zijn kersverse werkgever in de eerste zes minuten al twee tegengoals slikken. Eden Hazard en Willian waren de doelpuntenmakers. Chelsea sloeg na de pauze opnieuw twee keer toe. Hazard en Victor Moses scoorden.