Oud-chauffeur Cuby & the Blizzards Arie Reinders overleden Oud-chauffeur van de band Arie Reinders leidde de laatste jaren groepen rond in het C+B Museum (foto: ANP/Koen van Weel)

GROLLOO - Arie Reinders, gastheer van het C+B Museum in Grolloo, is overleden. Als oud-vriend van Harry Muskee en chauffeur van de band wist hij de afgelopen jaren vele bezoekers van het museum te vermaken met zijn verhalen over de band.

Reinders raakte in 1965, toen Muskee in Grolloo kwam wonen, bevriend met de muzikant. Vervolgens werd de geboren en getogen Grolloër chauffeur van de tourbus.



Ruim een jaar lang bracht Reinders de band naar alle optredens en deelde wel en wee met de bandleden. Alle verhalen die hij hoorde, zaten in zijn hoofd. Bij rondleidingen door het C+B Museum vertelde hij de mooiste anekdotes.