Eelderwolde heeft beste buurtproject van Drenthe Initiatiefnemers met een foto van hun medescholieren (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Initiatiefnemers krijgen de prijs (foto; RTV Drenthe/Jeroen Willems)

EELDERWOLDE - Het project 'Naar school gaan is leuk!' uit Eelderwolde heeft 1500 euro gewonnen. Het project won de Drentse Kern met Pit trofee.

De initiatiefnemers zijn helemaal in hun nopjes met de prijs. "Dit hadden we niet verwacht. Dit is echt te gek", aldus Dorinda Hijszeler.



Uitdagend

In Eelderwolde hebben ze rondom de scholen de wandelpaden uitdagender gemaakt voor kinderen. Er zijn verschillende obstakels en spelletjes geplaatst om de kinderen in beweging te krijgen."Het project nodigt kinderen uit om lopend of met de fiets naar school te komen en minder vaak met de auto te gaan", legt Hijszeler uit.



Dik verdiend

Volgens de vak- en publieksjury is de prijs dik verdiend. "Eelderwolde heeft gewonnen omdat ze heel origineel zijn. Ze hebben ook heel goed samengewerkt met een Technasium voor scholieren en ook met de gemeente. Het is een schoolvoorbeeld voor hoe het moet", aldus coördinator Gerard Meijers van Kern met Pit.



Het project gaat nu op voor de landelijke wedstrijd waar nog eens drieduizend euro gewonnen kan worden.