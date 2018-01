Het lukt weer niet voor ACV: tiende uitnederlaag

VOETBAL - Het is ACV dit seizoen niet gegund om op vreemde bodem punten te pakken. Sterker nog, de ploeg van trainer Fred de Boer pakte in de tien uitduels dit seizoen nog geen enkel punt. Ook bij Scheveningen ging het dus weer mis voor de Assenaren. Het werd 2-1.

Door die nederlaag blijft ACV onder de rechtstreekse degradatiestreep staan, met 14 punten uit 18 wedstrijden. Het positieve nieuws is dat alle concurrenten in de strijd tegen degradatie ook verloren.ACV kwam na elf minuten op achterstand. Een messcherpe counter, opgezet door Barry Rog, werd afgerond door Brandon Robinson. De Assenaren waren even van slag, maar knokten zich terug in de wedstrijd. Uit een strafschop, benut door Marco van der Heide na een overtreding op Saber Henriks, gaf ACV het broodnodige zetje in de rug. Acht minuten na de gelijkmaker had Haaye Feenstra de 1-2 op zijn schoen. Na een enorme blunder bij Scheveningen kwam de middenvelder oog in oog te staan met doelman Sven Holsheimer. Normaal gesproken een honderd procent doelpunt, maar Feenstra schoot naast. Kort voor rust verricht ACV-doelman Bart Woering nog een uitstekende daad door een kopbal van Robinson uit de kruising te ranselen.ACV startte sterk in de tweede helft, zette veel druk op de thuisclub en kreeg via Van der Heide en Guus de Vries twee grote kansen op de 1-2. Na een kwartier raakte ACV de grip meer en meer kwijt. De passes werden onzorgvuldiger, de afstanden groter en het middenveld kwam volledig in handen van Scheveningen. Woering en de paal hielden ACV lang op de been, maar een vrije bal van Levi Schwiebbe was de goalie in twee instanties te machtig. Via de paal belandde de bal voor de voeten van Tim Peters, die de 2-1 scoorde. De Drentse club probeerde daarna nog wel de gelijkmaker te forceren, maar miste power en overtuiging.Volgende week speelt ACV een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie, op eigen veld tegen Capelle. Die ploeg heeft één punt meer dan de Assenaren, maar heeft wel twee duels minder gespeeld.