HZVV en koploper Genemuiden scoren ook niet na 180 minuten

VOETBAL - Hoofdklasser HZVV heeft voor eigen publiek een punt overgehouden aan de confrontatie met Genemuiden. Het duel met de koploper eindigde, evenals de eerdere uitwedstrijd, in een doelpuntloos gelijkspel.

In een slordige eerste helft had Genemuiden het betere van het spel. Het lichte overwicht vertaalde zich echter niet in een voorsprong. De krachtsverhoudingen veranderden in een aantrekkelijke tweede helft, toen ook HZVV van zich af begon te bijten. De club uit Hoogeveen trof zelfs het aluminium, evenals overigens Genemuiden.De lijstaanvoerder raakte in de tweede helft Omar Kavak kwijt met twee gele kaarten. De aanvaller incasseerde daarna bovendien een directe rode prent wegens aanmerkingen op de leiding. Ook met elf tegen tien bleven doelpunten uit.Uitblinker Alex Zomer vond dat er meer in had gezeten, maar de laatste pass kwam steeds niet aan. De rode kaart van Kavak zag de verdediger van een kilometer aankomen. "Hij liep gefrustreerd op het veld rond. In de rust vroeg ik hem al of hij het einde van de wedstrijd niet wilde halen, maar dat begreep hij niet. Ik had als trainer niet Hagenauw, maar Kavak gewisseld."HZVV staat na vijftien duels op de negende plaats. Genemuiden blijft ondanks het puntenverlies de leider van het klassement.