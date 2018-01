Deel dit artikel:











Loodzware bekerduels voor Unitas en E&O, Hurry-Up moet waken voor onderschatting Hurry-Up is de enige Drentse club die een gunstige tegenstander treft in de beker (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O en Unitas treffen een loodzware tegenstander in de 1/8e finale van het nationale bekertoernooi. De ploeg uit Emmen moet op bezoek bij landskampioen LIONS, terwijl Unitas het moet opnemen tegen een andere topclub in Nederland, Aalsmeer.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Hurry-Up is de enige ploeg die op papier simpel de volgende ronde moet halen. De formatie van trainer/coach Martin Vlijm is gekoppeld aan Aalsmeer 2 en dat is de nummer 9 in de eredivisie. De opdracht van de club uit Zwartemeer is helder: Waken voor onderschatting.



Hieronder de complete loting in het bekertoernooi, voor een plek bij de laatste 8 dus.



20 februari:

NSVZ Hastu - Volendam

BFC - Quintus

Hellas - DFS Arnhem

LIONS 1 - E&O



21 februari:

Unitas - Aaslmeer 1

Aalsmeer 3 - LIONS 2



22 februari:

Aalsmeer 2 - Hurry-Up



28 februari:

Tachos - BEVO