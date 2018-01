Deel dit artikel:











Nederlaag Olhaco met perspectief Olhaco voor aanvang van de wedstrijd (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco gaf de nummer twee van de ranglijst, VoCASA, goed partij, maar bleek ook de negende achtereenvolgende keer met lege handen achter. De gasten wonnen de wedstrijd met 0-3.

Geschreven door René Posthuma

Eerste set: 30-32

In de beginfase van de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Tot aan 16-16 ging het gelijk op. De thuisploeg pakte als eerste een gaatje van twee punten en nam een 18-16 voorsprong. Heel lang kon Olhaco niet van de voorsprong genieten, want VoCASA kwam op 19-19 weer langszij. Olhaco kreeg op 24-23 het eerste setpoint, maar wist het punt niet te winnen. Op 25-26 kregen de gasten hun eerste setpoint, waar ook dit punt ging verloren. In en zenuwslopende slotfase trokken de gasten uiteindelijk aan het langste eind.



Tweede set: 17-25

Olhaco kon tot 4-4 meekomen in de tweede set, maar keek even later tegen een 4-7 achterstand aan. Toch bleef het team knokken voor een beter resultaat en liet de gasten niet verder uitlopen, maar kwam ook niet meer langszij. In de slotfase van de set lopen de gasten uit naar ruime setwinst.



Derde set: 22-25

VoCASA pakte direct aan het begin van de set het initiatief en wilde het in drie sets afmaken. Olhaco bleef echter knokken, kwam op 11-11 langszij en nam een 12-11 voorsprong. Bij 22-20 leek Olhaco op weg om de set te pakken. De gasten toonden echter veerkracht en sloegen op het eerste wedstrijdpunt toe.



Toch kon de thuisploeg terugkijken op een goede wedstrijd en dat moet de ploeg moed geven voor de volgende wedstrijden.