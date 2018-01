Deel dit artikel:











Tjoba maakt bij hekkensluiter einde aan slechte serie Tjoba wint weer eens (archieffoto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Tjoba hebben na zeven nederlagen weer een overwinning geboekt in de eerste divisie A. De ploeg uit Klazienaveen zegevierde bij Rivo Rijssen: 1-3 (10-25, 23-25, 25-15, 23-25).

Tjoba kan de zege goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De Drentse vrouwen hebben nu 24 punten uit 14 wedstrijden en staan op de negende plaats van de ranglijst. Rivo Rijssen blijft door het verlies op de twaalfde (en laatste) plek steken.



Sudosa-Desto

Competitiegenoot Sudosa-Desto slikte in de subtop een nederlaag. De thuiswedstrijd tegen concurrent Set-Up '65 2 eindigde in 2-3. Sudosa-Desto kwam op een 0-2 achterstand (21-25, 22-25), maar knokte zich fraai terug tot 2-2 (25-17, 25-11).



In de beslissende set ging het alsnog fout voor de formatie uit Assen. Set-Up '65 2 trok met 13-15 aan het langste eind. Sudosa-Desto maakte ondanks het verlies veel meer punten dan de opponent uit Ootmarsum (106 tegenover 93).