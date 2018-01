Deel dit artikel:











DOS'46 kijkt omhoog na derde zege op rij DOS'46 wint opnieuw (archieffoto: RTV Drenthe/Roelof Jan Vochteloo)

KORFBAL - DOS'46 heeft de derde opeenvolgende zege te pakken in de Korfbal League. De ploeg van coach Gerald Aukes zegevierde op bezoek bij DVO met 14-22.

DOS'46 had in de eerste helft al een voorschot op de winst genomen. De bezoekers zochten de kleedkamer op met een 5-10 ruststand. In het tweede bedrijf bleven de verhoudingen intact en liep DOS'46 nóg verder weg bij DVO. Door de nieuwe zege stijgt de Drentse club naar de voorlopige zesde plaats van de ranglijst, met tien punten uit evenveel wedstrijden.



Treffers

Leander Zwolle en Harjan Visscher waren in Bennekom met elk vijf treffers de meest trefzekere spelers van DOS'46. Max Malestein en Nienke Hintzbergen kwamen allebei tot vier scores.



DOS'46 had de afgelopen weken ook al gewonnen van KCC en LDODK. Daarvoor slikte de equipe uit Nijeveen vijf nederlagen op rij. DVO won inmiddels al zeven duels op rij niet meer.



Eerste vier

Voor DOS'46 staat de deur richting de eerste vier van de ranglijst op een kier. Volgende week wacht een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Avanti.