E&O pakt winst in 'wilde vechtwedstrijd' Joop Fiege ziet E&O zegevieren (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De handballers van E&O hebben in Limburg een nieuwe overwinning geboekt. De ploeg van coach Joop Fiege versloeg Handbal Venlo met 23-27.

"Het was een wilde vechtwedstrijd, met veel tijdstraffen. Een chaotisch duel", aldus Fiege. "We kwamen met 5-8 voor, maar daarna was de tegenstander agressiever. Mijn spelers lieten het gebeuren en hielpen ze terug in de wedstrijd."



Gas geven

Na een 12-10 achterstand bij rust greep E&O in de tweede helft alsnog de volle buit in het eredivisieduel. "Toen speelden we veel beter, al moesten we tot het einde gas blijven geven", stelt Fiege vast. "Mijn ploeg oogde uiteindelijk fitter."



Door de zege blijft E&O zicht houden op de bovenste plekken in het klassement. De eerste twee clubs spelen na de reguliere competitie om promotie naar de BENE-League.