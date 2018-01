Hurry-Up doet goede zaken in rechterrijtje

HANDBAL - Hurry-Up is 2018 gestart met een zege. Hekkensluiter Quintus werd in Zwartemeer getrakteerd op een nederlaag: 33-26. Door de overwinning mogen de mannen van coach Martin Vlijm omhoog kijken.

Na een 18-12 ruststand startte Hurry-Up het tweede bedrijf heel slecht. Door slordigheden bij de oranjehemden kwam Quintus, dat in de voorgaande veertien duels dertien keer verloor, terug tot 21-18. Reddingen van René de Knegt stopten de inhaalrace van de Zuid-Hollandse gasten.In de slotfase liet Tommie Falke de thuisploeg nog een beetje swingen. Vier goals van de hand van de Emmenaar zorgden voor zekerheid bij de formatie van Vlijm. Na 26-21 was het gat na zestig minuten spelen zeven goals.De zege zorgt ervoor dat Hurry-Up concurrent Sporting Nelo nadert tot een punt. De Zwartemeerders zijn veroordeeld tot de strijd in het rechterrijtje. In het bekertoernooi, waar op gemikt wordt, zijn de oranjehemden gekoppeld aan eredivisionist Aalsmeer 2.