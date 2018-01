Vlijm over toekomst: Ik ben er al uit

HANDBAL - De toekomst van Martin Vlijm bij Hurry-Up is onzeker. De oefenmeester, wiens contract deze zomer afloopt, heeft zijn keuze al gemaakt.

Hurry-Up doet goede zaken in rechterrijtje

"Dat heb ik vorig jaar al gedaan", laat Vlijm weten. "Ik weet het al wel, maar dat hou ik nog even voor me." In 2016 volgde de Amsterdammer Joop Fiege op in Zwartemeer.Hurry-Up is op dit moment terug te vinden op een teleurstellende plaats in het rechterrijtje van de BENE-League. "Ik wil trainen met mijn groep", is Vlijm duidelijk over de gang van zaken bij de oranjehemden. "We hebben al twee jaar niet genoeg spelers, daardoor kun je niet zoveel trainen. Dan maak je, je eigen groep kapot."Vorig seizoen haalde Hurry-Up maar liefst drie halve finales. Toch ziet Vlijm dat, gezien de smalle selectie, meer als een toevalstreffer. "Wat nu gebeurt had vorig jaar ook kunnen gebeuren, maar toen hadden we net iets meer kwaliteit."Voorzitter Hendrikus Velzing laat weten dat de club nog niet heeft gesproken met Vlijm over zijn aflopende contract.