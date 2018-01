Deel dit artikel:











Handbalsters E&O opnieuw onderuit E&O verliest weer (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De handbalsters van E&O hebben ook tegen V&L geen potten weten te breken. De thuiswedstrijd ging met 23-29 verloren.

E&O keek na de eerste helft al tegen een flinke achterstand aan (9-16). De ploeg uit Emmen wist het duel na de pauze niet te laten kantelen. Het krachtsverschil was wel veel minder groot dan in de heenwedstrijd. E&O werd toen met 44-16 volledig weggespeeld.



Degradatiegevaar

Door de nieuwe nederlaag blijft de Drentse formatie de hekkensluiter in de eredivisie. De dames uit Geleen verstevigen hun vierde plaats. In de lente spelen de slechtste vier clubs om lijfsbehoud, waarbij de rode lantaarndrager direct degradeert naar de eerste divisie.