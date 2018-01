Deel dit artikel:











Vanavond: ACV, HZVV, Achilles 1894 en MSC in Onze Club De beste vier amateurclubs van Drenthe: vanavond in Onze Club op TV Drenthe

VOETBAL - Vanavond, na Drenthe Nu, om 18.30 uur is het amateurvoetbalprogramma Onze Club weer terug na een korte winterstop. De lagere amateurs komen volgend weekend pas weer in competitieverband in actie, maar de vier hoogst spelende Drentse clubs kwamen dit weekend wel weer officieel in actie.

ACV ging op bezoek bij Scheveningen, HZVV ontving op koploper Genemuiden, Achilles 1894 speelt in Assen tegen RKHVV en MSC maakt de reis naar Noordwijk voor het duel tegen SJC.



ACV

ACV speelde vorige week al de eerste wedstrijd in 2018 en verloor op eigen veld van Quick Boys. Gisteren moest de formatie van trainer Fred de Boer op bezoek bij Scheveningen en dat is een middenmoter in de 3e divisie, waarin ACV vecht tegen degradatie.



HZVV

Zaterdaghoofdklasser HZVV ontving op eigen veld koploper SC Genemuiden. HZVV deed het prima in de eerste seizoenshelft, heeft een aardige buffer richting de gevarenzone en hoopt dat vast te houden in de komende maanden.



Achilles 1894

In de zondaghoofdklasse willen Achilles 1894 en MSC eigenlijk alleen maar omhoog kijken. Achilles, de toch nog steeds verrassende nummer 2 op de ranglijst, ontvangt RKHVV en dat is de nummer voorlaatst in de hoofdklasse A. De Assenaren staan slechts één punt achter koploper SJC. Het zou toch een stunt van jewelste zijn als Achilles 1894 tot het einde van het seizoen mee gaat doen om het kampioenschap.



MSC

MSC ging als nummer 6 de winterstop in, maar qua verliespunten staan de mannen van trainer Berry Zandink maar zes punten onder SJC en die ploeg is vandaag in Noordwijk de tegenstander. Wil MSC zich dus ook gaan mengen in de strijd om de echte topposities in deze hoofdklasse dan moeten de Meppelers vandaag winnen.