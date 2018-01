Deel dit artikel:











Laura Slager wint bij Indoor Hartje Drenthe haar eerste Grote Prijs Laura Slager won met haar paard La Serena de Grote Prijs van Indoor Hartje Drenthe in Beilen (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

PAARDENSPORT - Laura Slager won gisteravond het hoofdnummer van de 30e editie van Indoor Hartje Drenthe in Beilen. In de bomvolle manege De Stroomruiters schreef de 20-jarige amazone uit Staphorst haar eerste Grote Prijs op haar naam.

De slotrubriek van het evenement was zwaar. De parcoursbouwers Jos Brinkman en Willem Schepers maakten het de 33 deelnemers niet makkelijk. Het duurde tot de 18e rit dat er een foutloos parcours werd gereden. Uiteindelijk wisten maar vijf combinaties tot de beslissende barrage door te dringen.



In de beslissende ronde wist alleen Slager haar foutloze optreden te herhalen. Ze reed als tweede met de 13-jarige merrie La Serena. Twee ritten later bleek Gwendolyn Krabbe nog wat sneller, maar de amazone uit Zwartsluis maakte met Forlando een fout en werd daarmee tweede. Renate Beuving uit Odoorn eindigde met Fellow op de derde plaats



Met haar overwinning in Beilen schaarde Slager zich in goed gezelschap, want eerder wonnen grote namen als Albert Zoer, Jennie Zoer en Jur Vrieling bij Indoor Hartje Drenthe. "Ik heb veel aan dit paard te danken", aldus Slager. "Dit was pas de derde keer dat we een Grote Prijs reden en onze eerste overwinning. Ik kon het parcours in de barrage precies zo rijden als ik had gepland."