Van gladheid naar warmterecord?

ASSEN - De temperaturen schieten de komende dagen omhoog en volgens weerbureau Noorderweer kan dat woensdag tot de eerste recordwarme dag van het jaar leiden. Mooi weer wordt het echter niet.

Halverwege de week verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag middagtemperaturen tot 12 graden. "Met die temperaturen komt het dagrecord in beeld. Tot nu toe is de hoogste temperatuur ooit gemeten op 24 januari in 1960, met op het KNMI-station in Eelde 12,2 graden. Zoals het nu lijkt kan die temperatuur net overschreden worden en dan zou het nog nooit zou warm zijn op die dag.""De komende dagen laten de weerkaarten een anti-winterse luchtdrukverdeling zien met depressies op de Atlantische Oceaan en gordels van hogedrukgebieden ten zuiden van Nederland. Door de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind worden milde luchtmassa's naar Drenthe getransporteerd", legt Van der Zwaag uit.Volgens Van der Zwaag ziet het er naar uit dat deze winter weer als 'te zacht' in de boeken gaat. "Het past bij de klimaatverandering en bijzonder genoeg komen dagrecords nu bijna elke maand wel voor in onze provincie", aldus de weerman van weerbureau Noorderweer.