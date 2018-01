Ondernemen in Drenthe: 'Hout is gewoon een mooi product: zoveel diepte en textuur'

ASSEN - Bart en Mark Bakker zijn broers. En ze hebben hetzelfde vak: meubelmaker. Ze maken voor hun bedrijf Studio SOOL in Assen meubels waar je op kunt koken.

Mark heeft het Hout- en Meubileringscollege gevolgd in Amsterdam, terwijl zijn broer architectuur heeft gestudeerd. "Samen kunnen en willen we de mooiste dingen maken van massief hout", vertelt Bart in het TV Drenthe-programma Ondernemen in Drenthe Studio SOOL is ooit begonnen met de basisgedachte om meubels te ontwerpen en te maken. "Al gauw werden we gegijzeld door de particuliere aanvraag of het anders kon. Dat kon natuurlijk, dus het werd al heel snel maatwerkmeubels", aldus Mark.Van het één kwam het ander voor de broers Bakker. "Als we zulke meubels konden maken, kunnen jullie dan ook niet een fantastische maatwerkkeuken voor ons maken? En zodoende is het ontstaan en maken we meubels waarop je kunt koken. Alles ontstaat op papier. We ontwerpen echt vanaf niets maatwerkproducten voor wat de klant wenst."Voor de broers is hout het toverwoord. "Hout is gewoon een mooi product. Zoveel diepte, textuur en het voelt lekker. Het is heel mooi materiaal om mee te werken. Wij zeggen altijd wel: het is heel afgezaagd om te zeggen dat elk stukje hout uniek is. Dat is het ook wel. Maar wat wij ermee doen, maakt het echt uniek. Je basis is goed, maar je moet er wel iets mooiers van maken.""Het begint op een stukje papier", zegt Bart. "Wij weten hoe mooi het dat kan worden en de klant vertrouwt ons daarin. Als we eenmaal het meubel of de keuken plaatsen, hebben sommige opdrachtgevers tranen in hun ogen. Ze beseffen niet hoe mooi het geworden is en dat maakt het voor ons heel echt waard wat we doen. Dat is niet in geld uit te drukken, dat is gewoon mooi", besluit Mark.