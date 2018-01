Brand taxi in Assen blijkt aangestoken

ASSEN - De taxi die afgelopen dinsdagochtend aan de Stoepveldsingel in Assen beschadigd raakte door brand, is volgens de politie aangestoken.

Rond kwart over vier 's ochtends werd de brand in de taxi geblust door de brandweer. Buren zijn door de brand wakker geschrokken en hebben in eerste instantie geprobeerd het vuur zelf te blussen. De achterkant van de taxi raakte zwaar beschadigd door het vuur.Het is de tweede keer in een jaar tijd dat op dit adres een taxi uitbrandt. De vorige keer was het raak in april