Deel dit artikel:











Automobiliste gewond na ongeluk bij Balkbrug De auto vloog uit de bocht op Den Kaat (foto: Persbureau Meter)

BALKBRUG - Op Den Kaat tussen Zuidwolde en Balkburg, net over de provinciegrens, is vanmorgen een auto uit de bocht gevlogen.

De bestuurster verloor in een bocht de macht over het stuur en raakte daarna van de weg. De auto kwam tegen een boom tot stilstand.



Het ging om een eenzijdig ongeluk. De vrouw is met verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. De politie gaat er vanuit dat het ongeluk een gevolg is van de gladheid. Volgens een getuige was het spiegelglad op de weg.