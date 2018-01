Deel dit artikel:











Kerkgangers Ruinen in de kou door kapotte verwarming Mariakerk in Ruinen (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

RUINEN - De verwarmingsinstallatie van de Mariakerk in Ruinen werkt niet meer zoals het hoort. De kerkgemeenschap is daarom uitgeweken naar bijgebouw De Bron.

"Voor een week of vijf, zes geleden was het zó koud. Toen waaide je zowat weg", zegt Karin Terwisscha.



Liever in de kerk

De meeste kerkgangers vinden het niet zo erg om in een ander gebouw de dienst bij te wonen, maar ze zitten toch liever in de kerk. "We hebben een prachtig gebouw waar we graag kerken en dat wordt door problemen met de verwarming teniet gedaan. Gelukkig hebben we De Bron waar we de diensten kunnen voortzetten", zegt kerkrentmeester Henk Kok.



Plukjes verdeeld

Predikant Georg Naber preekt ook liever in de Mariakerk, maar hij ziet ook een voordeel van de verhuizing naar De Bron. "De kerk is toch te groot voor het aantal mensen dat op zondag komt, dus je zit nog wel eens in plukjes overal verdeeld. Ieder voor zich met de jas aan. In De Bron zit je toch dichter bij elkaar", zegt Naber.



Inmiddels zijn er offertes opgevraagd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kerk. De aankomende weken zijn de kerkdiensten nog in De Bron.