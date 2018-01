Deel dit artikel:











Minder praalwagens Barger-Compascuum door strengere regels De wagen van de Half om Halven (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) De optocht van 2012 in Barger-Compascuum (foto: RTV Drenthe)

BARGER-COMPASCUUM - Carnavalsvereniging 't Stiekelzwien ziet minder wagens dit jaar. Vanwege aangescherpte regels hebben minder praalwagens zich aangemeld voor de optocht.

Geschreven door Tiffany Frasa

"Met ons vijftigjarig bestaan zijn we strengere keuringen gaan doen, dus we hebben ook karren geweerd", vertelt Willie Berends van 't Stiekelzwien.



Vorig jaar deden er vijftig wagens mee, dit jaar zijn dat er tien minder. "We willen een hoger niveau in de optocht maken. Betere praalwagens, groter, mooier."



Veiligheid boven alles

Berends waakt voor gevaren: "Als het niet veilig genoeg is en er gebeuren ongelukken, hoe ga je het dan aan de familie uitleggen?" vraagt hij zichzelf af. "Wij vinden veiligheid op dit moment belangrijker dan het aantal wagens dat meedoet."



Over de grens

De wagens die in en rondom Emmen niet meedoen, blijven niet in de garage staan. De praalwagens gaan veelal de grens over. "In Duitsland is ook een grote Rosenmontagoptocht", zegt Berends. "Daar zijn de regels aanzienlijk minder streng dan in de gemeente Emmen."



In Duitsland zijn de regels soepeler, dus kiezen veel groepen voor de makkelijkere weg, maar dat geldt niet voor de Half om Halven. "Wij vinden het een mooi feestje, dus we doen gewoon mee", zegt Ruud Wehkamp, met een biertje in zijn hand. "Het enige waar we rekening mee moeten houden is de muziek, maar dat is niet zo'n groot probleem."



De toekomst

Berends is niet bang dat de optocht heel erg uitgedund gaat worden. "Carnaval wordt er alleen maar beter controleerbaar door." Hij denkt dat het aanscherpen van regels leidt tot een mooier, beter te beheersen carnaval. "Op heel veel andere plekken zijn er ook strenge regels met betrekking tot carnaval", zegt hij, "dus waarom zouden we het hier dan niet doen?"