Nagengast na knappe prestatie op drempel van eindzege Nagengast staat op matchpoint (archieffoto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden bij de beloften in het Franse Nommay gewonnen. De talentvolle Drentse hield haar directe concurrente Ceylin del Carmen Alvarado achter zich.

De uit Beilen afkomstige Nagengast had een slechte start, maar herstelde zich knap. In een fraai gevecht verwees ze haar landgenote Del Carmen Alvarado naar de tweede plaats. Marion Norbert Riberolle uit Frankrijk eindigde als derde in de beloftenwedstrijd.



Nagengast blijft na de overwinning aan de leiding in het algemeen klassement. Haar voorsprong op Del Carmen Alvarado is 46 punten. Slechts als Nagengast volgende week geen punten pakt, heeft de Rotterdamse nog een kans op de eindzege in de wereldbeker. Het slotstuk staat volgende week op het menu in Hoogerheide.



Jens Dekker

Bij de mannen liet Jens Dekker uit Fluitenberg verstek gaan in Nommay. Hij verscheen wegens een knieblessure niet aan de start van de beloftenwedstrijd. Voor Dekker is de kwetsuur een nieuwe domper. Hij werd dit seizoen veelvuldig geplaagd door fysieke klachten.