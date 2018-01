Deel dit artikel:











Twaalfde wereldbekerzege voor Nuis op 1.000 meter Twaalfde wereldbekerzege op 1.000 meter voor Nuis (foto: Erik Pasman / ANP)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft, net als gisteren, de 1.000 meter tijdens de Worldcup in Erfurt gewonnen. Met een eindtijd van 1.08.40 evenaarde hij het baanrecord van Shani Davis. Het was de twaalfde wereldbekerzege voor de Emmenaar op de 1.000 meter. In totaal heeft hij zeventien Worldcups gewonnen.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben goed op weg richting de Spelen. Ik kan uit deze twee ritten goede dingen meenemen. Ik heb altijd tegen Shani Davis opgekeken. Ik baalde dat m'n tijd gecorrigeerd werd en dat het baanrecord niet alleen op mijn naam staat", zegt Nuis na z'n rit.



Het zilver was voor de Noor Havard Holmefjord Lorentzen in 1.08.66. De Rus Denis Yuskov won het brons in 1.08.95. De Amerikanen en Koreanen ontbreken in Erfurt.



Trainingskamp Collalbo

Gisteren won Nuis ook al de eerste 1.000 meter van het toernooi in 1.08.57. Voor de 28-jarige schaatser van LottoNL Jumbo was het de laatste internationale krachtmeting voor de Olympische Spelen. Vandaag vertrekt Nuis nog naar het Italiaanse Collalbo voor een trainingskamp.



Linda de Vries

Bij de vrouwen eindigde Linda de Vries uit Smilde als zevende op de 3.000 meter. Ze noteerde een tijd van 4.09.92. De zege was voor de Canadese Ivanie Blondin (4.04.86). Antoinette de Jong (4.05.45) werd tweede, de Tsjechische Martina Sablikova (4.05.91) derde.